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Эксперт рассказал об альтернативах строительству вертолётоносцев в России
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Эксперт рассказал об альтернативах строительству вертолётоносцев в России 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: RT на русском
Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что в России не будут строить собственные вертолётоносцы.
«Корабли, которые способны нести вертолёты, сейчас действительно есть в нашем флоте. Это, в основном, большие десантные корабли, у которых в состав корабля входят вертолёты, а также противолодочные корабли, у них тоже есть один или два вертолёта в арсенале. Понятное дело, что для выполнения современных задач не всегда этого достаточно. Особенно задач, например, по захвату прибрежного плацдарма, где нужна огневая поддержка морской пехоты, которая находится на берегу. Конечно, можно поддерживать её всякими артиллерийскими и другими комплексами, но вертолёты тоже играют немаловажную роль», — отметил эксперт.
По его словам, на данный момент ведётся разработка нового военного корабля, который будет «сочетать качества и авианесущего, и вертолётонесущего средства».
«Нужно найти нечто среднее, чтобы корабль был не хуже нашего единственного авианесущего тяжелого крейсера «Адмирал Кузнецов», и в то же время не превратился в вертолётоносец типа «Мистраль». Поэтому сейчас на фоне таких полярных мнений и формируется нечто среднее, это будет скорее всего корабль, который будет сочетать качества и авианесущего, и вертолетонесущего средства, который будет заниматься широким спектром задач по обеспечению боевой живучести флота, когда он будет находиться вне действия наших береговых комплексов. Системное проектирование таких комплексов, насколько я в курсе, идёт. Крыловский институт (Крыловский государственный научный центр. — RT) занимается исследованием и созданием концепции будущего корабля», — сказал Леонков.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет планов строительства вертолётоносцев в чистом виде.
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