Без грифа «секретно»: топ-10 новинок форума «Армия-2018»

Телеканал звезда» рассказывает о десяти главных новинках военно-технического форума России

Военно-технический форум «Армия-2018» станет одним из главных мировых событий 2018 года. На мероприятие приедут представители 18 различных стран, более 1500 предприятий, на нем запланировано 116 круглых столов, 23 конференции, семь брифингов и два заседания. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего форум посетят около одного миллиона человек. На статической стоянке и в действии будут представлены десятки образцов военной техники, в том числе более 30 новинок. О самых интересных из них читайте в материале телеканала «Звезда»

10. Русский «Стелс»

Российский истребитель пятого поколения будет представлен на открытой площадке авиационного кластера.

Су-57 в 2018 году впервые принимали участие в Параде Победы. В декабре прошлого года состоялся первый полет истребителя с двигателем второго этапа под управлением летчика-испытателя Героя России Сергея Богдана

Истребитель пятого поколения предназначен для завоевания господства в воздухе, а также нанесения ударов по наземным целям и кораблям противника, в том числе в тактической глубине: благодаря применению технологий малозаметности самолет сможет прорывать систему ПВО.

9. Младшая «Армата»

На статической экспозиции военно-технического форума можно будет также увидеть боевую машину пехоты на базе платформы «Армата», которая впервые будет представлена широкой публике с новым боевым модулем АУ-220М. Этот модуль включает в себя орудие калибра 57 мм и сверхзвуковые противотанковые ракеты «Атака». Стоит отметить, что раньше вооружениеТ-15 составляла 30-мм пушка. Машина также имеет противотанковый комплекс «Корнет».

БМП Т-15 — первая в России тяжелобронированная боевой машиной пехоты. Создана для ведения боевых действий и транспортировки военнослужащих. Пробеговые испытания машина завершила в прошлом году. В феврале текущего года сообщалось, что Министерство обороны РФ подписало контракт на поставку батальона новых БМП. Решение о массовых закупках машин будет принято после их проверки в реальных условиях.

8. Огненный «Спрут»

На форуме можно будет увидеть также и обновленный вариант самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ-1». Эта модификация «Спрута» была собрана в 2015 году. Ее главное отличие — повышенный уровень защиты, который позволяет ей выполнять более широкий спектр задач.

«Спрут-СД» — российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка. Создана для борьбы с танками, бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных войск.

7. «Сосна» на страже неба

На форуме пройдет презентация новейшего российского комплекса «Сосна», испытания которого начались в 2013 году. ЗРК способен поражать цели в радиусе десяти километров, причем речь идет как об авиации, так и о крылатых ракетах.

Вооружение — ракета 9М340 с комбинированной системой наведения, скорость полета которой составляет 3240 км/ч. Отдельно нужно подчеркнуть, что комплекс способен обнаруживать цели в автоматическом режиме и может быть установлен практически на любое шасси грузоподъемностью до 3,5 тонн. В будущем планируется создать и корабельный вариант ЗРК.

В войсках «Сосна» заменит зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».

6. «Кинжал» для «Лисьей Гончей»

В рамках летной программы зрители смогут увидеть в небе истребитель МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». До этого данное изделие можно было увидеть только на Параде Победы 9 мая в Москве

Ракетный комплекс «Кинжал» был представлен Владимиром Путиным в марте. Он создан в первую очередь для нанесения ударов по авианосцам, эсминцам и другим надводным целям. При этом к цели ракета идет на гиперзвуковой скорости. Также нужно подчеркнуто, что ее носитель МиГ-31 (по кодификации НАТО — Foxhound, «Лисья Гончая») является самым быстрым серийным истребителем в мире.

Боевые машины поднимутся в воздух с аэродрома Кубинка как в дни с ограниченным посещением, так и в открытые для всех желающих.

5. Российский «Орион»

На форуме будет представлен беспилотник «Орион-Э», который создан полностью из российских комплектующих. Широкой публике изделие будет представлено вместе с полным комплектом оборудования, наземным комплексом управления и транспортным модулем.

Презентация БПЛА прошла на авиасалоне « МАКС-2017 ». Его создание ведется в рамках Гособоронзаказа, поэтому основные характеристики не разглашаются. В ходе презентации машины на МАКС-2017 разработчики сообщили лишь, что масса полезной нагрузки «Ориона» составляет 200 кг, радиус применения — 250 км, продолжительность полета и высота — 24 ч. и 7500 м соответственно.

Подробнее о создании нового российского беспилотника читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».

4. Обновленный гигант

В рамках форума впервые будет представлена новая версия самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В, который совершил первый полет 19 августа. Ранее сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» намеревается в 2019 году подписать контракт на поставку модернизированных вертолетов с российским военным ведомством.

Вертолет будет отличаться от предшественников по составу экипажа, навигационному оборудованию, а также по комплексам связи. Ми-26Т2В не будет иметь собственного вооружения, но по бортам машины планируется установить шкворневые установки для ведения огня из стрелкового оружия.

3. Бесшумный выстрел

На форуме можно будет увидеть новейшую бесшумную снайперскую винтовку, созданную на базе МЦ-116М, при этом изделие имеет несколько модификаций под разные патроны, в том числе калибра 7,62 (308 Winchester); 7,62 на 67 миллиметров (300 WinchesterMagnum) и 8,6 на 70 миллиметров (338 LapuaMagnum).

Отклонение пули составляет около 13 миллиметров на 100 метров.

2. «Коалиция» выходит из тени

В этом году впервые из зоны закрытого показа выведут новую 152-миллиметровую самоходную гаубицу армейского звена «Коалиция-СВ».

Гаубица создана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и других объектов в глубине его обороны. По своим характеристикам «Коалиция» не имеет аналогов в мире. Дальность стрельбы составляет до 70 километров, а скорострельность — до 16 выстрелов в минуту.

В перспективе 2С35 «Коалиция-СВ» поступит на вооружение отдельных артиллерийских бригад. А мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки будут вооружаться модернизированными гаубицами «Мста-С».

1. Новейший «Бук»

Также впервые в этом году в рамках открытой экспозиции будет представлен зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», который в прошлом году был представлен только в ее закрытой части, куда имели доступ только специалисты.

Модификация отличается новыми ракетами 9М317М, при этом их количество увеличено с четырех до шести на одном шасси. По данным из открытых источников, на испытаниях комплекс смог поразить различные виды целей, в том числе крылатые, баллистические ракеты, самолеты условного противника. Новый «Бук» способен одновременно обстреливать до 36 целей, а дальность поражения составляет 70 километров.

Форум Армия-2018 проходит в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа. В субботу и воскресенье пройдут дни массовых посещений. О самых интересных новинках динамических показов читайте в материале Алексея Колокольникова на сайте телеканала «Звезда» а также в специальном выпуске программы «Военная приемка».

Организаторы форума просят учитывать, что в демонстрационной программе возможны изменения. Актуальную информацию о демонстрационной программе можно узнать на сайте МВТФ «Армия-2018».