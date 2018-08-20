Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети

Как поясняет блог bmpd, речь идет о подвесном контейнере целеуказания 101КС-Н. Самолет с бортовым номером «055» сфотографировали на авиашоу в честь 65-летия Луховицкого авиационного завода, которое проходило в конце прошлой недели.

Подвесной контейнер 101КС-Н, разработанный для Су-57, произведен на Уральском оптико-механическом заводе . Это оборудование входит в оптико-электронную интегрированную систему 101КС по ОКР «Атолл».

Официально контейнер 101КС-Н называется многоканальной оптической прицельной системой подвесного типа, предназначенной для обнаружения и опознавания наземных целей.

Напомним, ранее стало известно, что контракт на поставку истребителей Су-57 с Минобороны будет подписан до конца лета. А уже со следующего года начнутся поставки самолетов в части.