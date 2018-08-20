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Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети
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Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как поясняет блог bmpd, речь идет о подвесном контейнере целеуказания 101КС-Н. Самолет с бортовым номером «055» сфотографировали на авиашоу в честь 65-летия Луховицкого авиационного завода, которое проходило в конце прошлой недели.
Подвесной контейнер 101КС-Н, разработанный для Су-57, произведен на Уральском оптико-механическом заводе. Это оборудование входит в оптико-электронную интегрированную систему 101КС по ОКР «Атолл».
Официально контейнер 101КС-Н называется многоканальной оптической прицельной системой подвесного типа, предназначенной для обнаружения и опознавания наземных целей.
Напомним, ранее стало известно, что контракт на поставку истребителей Су-57 с Минобороны будет подписан до конца лета. А уже со следующего года начнутся поставки самолетов в части.
Между тем летчик-испытатель Роман Кондратьев рассказал, что Су-57 может использоваться как для прорыва системы ПВО противника, так и в качестве ударного самолета.
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