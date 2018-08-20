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Стало известно о роли новейшего тральщика «Александр Обухов» в ЧМ-2018
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Стало известно о роли новейшего тральщика «Александр Обухов» в ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Новейший тральщик «Александр Обухов» — оснащенный роботами стеклопластиковый корабль противоминной обороны — обеспечивал безопасность проходивших в Петербурге матчей чемпионата мира по футболу, сообщил гендиректор Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз» Александр Шляхтенко.
Шляхтенко рассказал, что всего корабль эксплуатировался два года, и он «фактически постоянно находится в море, обеспечивая безопасность мест базирования флота, гидрографические обследования». Кроме того, тральщик «обеспечивал безопасность чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге», передает ТАСС.
По информации от экипажа, судно хорошо проявило себя «при решении задач по своему назначению и нахождении в море».
Тральщик «Александр Обухов» — корабль проекта 12700, первый в России стеклопластиковый корабль противоминной обороны, оснащенный роботами. Был передан флот в 2016 году.
Водоизмещенение судов проекта 12700 составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость — до 16,5 узла.
Корпус сделан из монолитного стеклопластика, что обеспечивает большую «живучесть» в сравнении со стальными тральщиками при поиске мин, а также больший ресурс (до 30 лет).
В данный момент на разных стадиях строительства на Средне-Невском судостроительном заводе находятся пять серийных тральщиков проекта 12700.
Напомним, в июле «Александр Обухов» впервые принял участие в параде ВМФ.
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