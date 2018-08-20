Стало известно о роли новейшего тральщика «Александр Обухов» в ЧМ-2018

Шляхтенко рассказал, что всего корабль эксплуатировался два года, и он «фактически постоянно находится в море, обеспечивая безопасность мест базирования флота, гидрографические обследования». Кроме того, тральщик «обеспечивал безопасность чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге», передает ТАСС

По информации от экипажа, судно хорошо проявило себя «при решении задач по своему назначению и нахождении в море».

Тральщик «Александр Обухов» — корабль проекта 12700, первый в России стеклопластиковый корабль противоминной обороны, оснащенный роботами. Был передан флот в 2016 году.

Водоизмещенение судов проекта 12700 составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость — до 16,5 узла.

Корпус сделан из монолитного стеклопластика, что обеспечивает большую «живучесть» в сравнении со стальными тральщиками при поиске мин, а также больший ресурс (до 30 лет).

В данный момент на разных стадиях строительства на Средне-Невском судостроительном заводе находятся пять серийных тральщиков проекта 12700.

Напомним, в июле «Александр Обухов» впервые принял участие в параде ВМФ.