Разработчик: океанографические суда типа «Янтарь» станут более автономными и комфортными

Головное судно проекта 22010 «Янтарь» вступило в строй в 2015 году. В 2017-2018 годах оно принимало участие в поисках аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в Атлантическом океане. По словам Шляхтенко, испытания и опытная эксплуатация судна подтвердили его уникальные характеристики. По их итогам были откорректированы технический проект и рабочая конструкторская документация, по которым в Калининграде со сроком сдачи в 2019 году строится второе судно этого типа.

"У нового судна значительно улучшены не только технические характеристики, но и условия жизнедеятельности экипажа и экспедиции в условиях длительного автономного плавания. При этом увеличена дальность плавания, автономность, состав экспедиции", — пояснил Шляхтенко.

"Уникальные результаты опытной эксплуатации головного судна проекта 22010 «Янтарь» показали большую востребованность таких судов в исследовании и освоении ресурсов океанских глубин в интересах государства. С учетом этого в настоящее время решается вопрос строительства третьего судна данного проекта с закладкой в 2020 году с еще более совершенными техническими характеристиками и улучшенными возможностями специальных средств освоения глубин Мирового океана отечественного производства", — добавил собеседник агентства.

Ранее на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» сообщали, что строительство третьего судна проекта 22010 планируется начать в 2020 году.

Полное водоизмещение головного судна проекта 22010 достигает 5,23 тыс. тонн, дальность плавания составляет 8 тыс. миль, экипаж — до 60 человек. Судно оснащено взлетно-посадочной площадкой для вертолета, на борту базируются два автономных обитаемых и несколько необитаемых подводных аппаратов.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/5457070.