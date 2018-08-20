Морские «Панцири» начнут устанавливать на «Каракурты», начиная с четвертого корабля 

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Третий серийный [четвертый по счету] малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» получит зенитный комплекс «Панцирь-М». Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз», разработавшего проект, Александр Шляхтенко.
"Начиная с третьего серийного корабля [четвертого по счету], они будут оснащаться корабельными зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М», — сказал собеседник агентства.
Шляхтенко напомнил, что малые ракетные корабли проекта 22800 отличаются от аналогичных проектов близкого водоизмещения [менее 900 тонн] компактностью [около 70 метров в длину] и скоростью [30 узлов]. «А самое главное — наличием на борту универсальных пусковых установок под разные типы ракетного оружия.
Среди преимуществ кораблей данного проекта — высокая маневренность, повышенная мореходность, достигнутая за счет оптимальной формы корпуса», — перечислил он.
В настоящее время заканчиваются государственные испытания первого корабля этого типа «Ураган». В ходе испытаний подтверждены все заявленные характеристики и показатели, добавил Шляхтенко.
Семейство «Каракуртов»
Как сообщал ранее Юрий Борисов, занимавший в то время пост заместителя министра обороны России, завод «Пелла» должен построить семь кораблей проекта 22800, еще пять были заказаны Зеленодольскому судостроительному заводу. В августе 2017 года Минобороны РФ подписало с «Пеллой» и Зеленодольским заводом дополнительные соглашения на поставку кораблей проекта «Каракурт». Часть «Каракуртов» будет строиться на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, еще три таких корабля заложены на судостроительном заводе «Море» в Феодосии (интегрирован в судозавод «Пелла» — прим. ТАСС), а четыре будут заложены на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.
Два первых корабля этого проекта ("Ураган" и «Тайфун») были одновременно заложены на «Пелле» 24 декабря 2015 года. Их планируется передать флоту в 2018 году.
Одной из особенностей «Каракуртов» станет корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса семейства «Панцирь» — система «Панцирь-М». Его сухопутная версия имеет название «Панцирь-С». Корабельная модификация может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса, а также перспективной ракетой «Гермес-К», которая может наводиться с помощью беспилотника. В перспективе «Панцирь-М» должен заменить комплекс «Кортик».
Как сообщал ранее Шляхтенко, «Панцирь-М» установлен на ракетный катер проекта 1241 «Молния» и проходит испытания в Черном море. По словам генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) Александра Денисова, их планируется завершить через один-два года, а ВМФ РФ уже заказал комплекс. Первым серийным носителем «Панциря-М», как ожидается, и станет один из «Каракуртов».