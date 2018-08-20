Морские «Панцири» начнут устанавливать на «Каракурты», начиная с четвертого корабля

"Начиная с третьего серийного корабля [четвертого по счету], они будут оснащаться корабельными зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М», — сказал собеседник агентства.

Шляхтенко напомнил, что малые ракетные корабли проекта 22800 отличаются от аналогичных проектов близкого водоизмещения [менее 900 тонн] компактностью [около 70 метров в длину] и скоростью [30 узлов]. «А самое главное — наличием на борту универсальных пусковых установок под разные типы ракетного оружия.

Среди преимуществ кораблей данного проекта — высокая маневренность, повышенная мореходность, достигнутая за счет оптимальной формы корпуса», — перечислил он.

В настоящее время заканчиваются государственные испытания первого корабля этого типа «Ураган». В ходе испытаний подтверждены все заявленные характеристики и показатели, добавил Шляхтенко.

Семейство «Каракуртов»

Два первых корабля этого проекта ("Ураган" и «Тайфун») были одновременно заложены на «Пелле» 24 декабря 2015 года. Их планируется передать флоту в 2018 году.

Одной из особенностей «Каракуртов» станет корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса семейства «Панцирь» — система «Панцирь-М». Его сухопутная версия имеет название «Панцирь-С». Корабельная модификация может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса, а также перспективной ракетой «Гермес-К», которая может наводиться с помощью беспилотника. В перспективе «Панцирь-М» должен заменить комплекс «Кортик».

Как сообщал ранее Шляхтенко, «Панцирь-М» установлен на ракетный катер проекта 1241 «Молния» и проходит испытания в Черном море. По словам генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) Александра Денисова, их планируется завершить через один-два года, а ВМФ РФ уже заказал комплекс. Первым серийным носителем «Панциря-М», как ожидается, и станет один из «Каракуртов».