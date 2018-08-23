Учебный корабль БФ «Перекоп» завершил пребывание на Камчатке и отправился в первый поход Северным морским путём

На борту корабля находятся 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова. Сегодня учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил пребывание на Камчатке, куда прибыл 19 августа, и продолжил дальний поход в Североморск Переход в главную базу Северного флота впервые в истории учебных штурманских походов ВМФ России планируется осуществить Северным морским путем. На борту корабля находятся 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова. Старшим похода является начальник ТОВВМУ контр-адмирал Олег Журавлев Накануне выхода в городе Вилючинск курсанты, нахимовцы Владивостокского филиала НВМУ и юнармейцы приняли участие в митинге, посвящённом памяти погибших моряков-подводников разных поколений. Выступая перед участниками похода, временно исполняющий обязанности заместителя командующего подводными силами ТОФ по работе с личным составом капитан 1 ранга Сергей Бондаренко отметил, что в памяти моряков-подводников навечно остается подвиг экипажей подводных лодок «Л-15», «Л-16», «С-51», «С-54», «С-55», «С-56», совершивших в 1942 году групповой переход с Тихоокеанского на Северный флот. В этом походе погибла подводная лодка «Л-16» под командованием капитан-лейтенанта Дмитрия Гусарова. Участники митинга почтили память погибших моряков-подводников минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику экипажу подлодки «Л-16».