В Санкт-Петербурге заложили корабль «Петр Ильичев»

Пятый тральщик под названием «Петр Ильичев», относящийся к проекту 12700, заложили на Средне-Невском cудостроительном заводе. По словам специалистов, это очередной шаг к решению задачи оснащения флота современными кораблями.

«Каждый корабль в рамках одной и той же серии отличается от своего предшественника определенными конструкторскими и технологическими решениями. Это говорит о том, что кораблестроение для ВМФ России идет в ногу с научно-техническим прогрессом, а то и с его опережением», — заявил заместитель начальника управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России капитан 1 ранга Михаил Краснопеев.

Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. Они могут их обнаруживать, классифицировать и уничтожать как в толще воды, так и в морском грунте, при этом не входя в опасную зону.