В Санкт-Петербурге заложили корабль «Петр Ильичев» 

После закладки «Петра Ильичева» на Средне-Невском судостроительном заводе строятся еще четыре корабля противоминной обороны (ПМО).
Пятый тральщик под названием «Петр Ильичев», относящийся к проекту 12700, заложили на Средне-Невском cудостроительном заводе. По словам специалистов, это очередной шаг к решению задачи оснащения флота современными кораблями.
«Каждый корабль в рамках одной и той же серии отличается от своего предшественника определенными конструкторскими и технологическими решениями. Это говорит о том, что кораблестроение для ВМФ России идет в ногу с научно-техническим прогрессом, а то и с его опережением», — заявил заместитель начальника управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России капитан 1 ранга Михаил Краснопеев.
Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. Они могут их обнаруживать, классифицировать и уничтожать как в толще воды, так и в морском грунте, при этом не входя в опасную зону.
«Петр Ильичев» назван в честь моряка — Героя Советского Союза, получившего это звание в годы Великой Отечественной войны. О том, что должна произойти закладка корабля, в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщали в июле этого года. Корабль будет передан заказчику в ноябре 2020 года и отправится на Тихоокеанский флот.