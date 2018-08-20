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На юге России по тревоге подняли 2,5 тысячи спецназовцев
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На юге России по учебной тревоге подняли более 2,5 тысячи спецназовцев 

RT на русском 54 минуты назад
В Южном военном округе (ЮВО) в рамках учений по тревоге были подняты военнослужащие трёх соединений спецназа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
«Более 2,5 тысячи военнослужащих соединений специального назначения, дислоцированных в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани, подняты по сигналу тревоги с последующим выдвижением в район выполнения задач», — приводит его слова ТАСС.
Астафьев добавил, что автоколонны во время марша на полигоны в Ростовской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях отработали защиту от оружия массового поражения.
Также они применили беспилотные летательные аппараты с целью разведки возможных мест засады условного противника.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Ленинградской области проходят российско-сербские учения.
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