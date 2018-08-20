На юге России по тревоге подняли 2,5 тысячи спецназовцев

На юге России по учебной тревоге подняли более 2,5 тысячи спецназовцев

В Южном военном округе (ЮВО) в рамках учений по тревоге были подняты военнослужащие трёх соединений спецназа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«Более 2,5 тысячи военнослужащих соединений специального назначения, дислоцированных в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани, подняты по сигналу тревоги с последующим выдвижением в район выполнения задач», — приводит его слова ТАСС.

Астафьев добавил, что автоколонны во время марша на полигоны в Ростовской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях отработали защиту от оружия массового поражения.

Также они применили беспилотные летательные аппараты с целью разведки возможных мест засады условного противника.