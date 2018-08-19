Военнослужащие российской базы в Абхазии отразили атаку «противника» с моря

Здесь до сих пор помнят события начала 90-х и операцию «по принуждению к миру» в августе 2008 года.

В августе 2008 года, когда первые ракеты грузинских «градов» ударили по Цхинвалу, мало кто сомневался в том, что «аншлюс», задуманный Мишико Саакашвили, затронет и Абхазию . Но с моря подоспела помощь в виде кораблей Черноморского флота, вставшего на защиту Сухуми, Пицунды и Гагр. Сейчас, 10 лет спустя, в этих местах вновь разгорелись бои. На этот раз российские военные отражают атаку превосходящих сил противника, ударившего с моря. К счастью, противник — условный, его роль исполняют российские моряки и морпехи. Однако проверка боеготовности абхазскую базу ВС РФ ожидала серьезная.

Воздушное прикрытие «противнику» обеспечивают Ка-52 «Аллигатор». Из чрева БДК «Николай Фильчиков» на берег десантируются БТР морской пехоты. На опушке леса их уже поджидает «наш» танковый взвод. Военнослужащие 7-ой российской военной базы берут на прицел орудия врага. Но — по замыслу учений — силы неравные. И колонна «противника» маршем идет вдоль берега Черного моря. 10 лет назад реальный российский десант высадился в каких-то 80 километрах отсюда.

Впрочем, в штабе учений параллели с уже ставшими историей событиями не проводят, подчеркивают, что учения абсолютно мирные, плановые.

«Силы и средства, которые были спланированы, могут быть оценены только на высокий результат! Наши командиры в данной ситуации применили абсолютно нестандартный, нешаблонный подход», — говорит Владислав Ершов , временно исполняющий обязанности командующего 49-й общевойсковой армией ЮВО, руководитель учений.

Стоящая на защите южных рубежей России 7-я военная база в Абхазии в этом году отпраздновала свой вековой юбилей. Остается гарантом суверенитета соседней республики. Еще в 90-х — до Южной Осетии — пережившей опыт вооруженного конфликта с Грузией . В 2008-м — заново испытавшей весь ужас тех лет: в Абхазии прекрасно понимали — они следующие.

«Все мы думали об этом! За это и хотели пойти вперед! Помочь осетинам, чтобы здесь не было ничего! А в случае нападения на Абхазию тоже — встать достойно», — говорит Рауль Базба, участник грузино-абхазского конфликта, бывший танкист Советской армии.

Игорь Герзмава, в 90-х — один из создателей комитета обороны Абхазии, предшественника современного Минобороны , российскую военную базу помнит еще с детства. Говорит, ребенком бегал туда купаться и мастерил рогатки. В 2008-м лично с оружием в руках выбивал грузинскую армию из Кодорского ущелье.

«Мы когда пришли Кодорское ущелье освобождать, там уже почти никого из них не было. Отработали корабли очень хорошо с моря! Пока находится российская база здесь, мы потихонечку создали свою армию! Маленькую, мобильную, но хорошую. Сильную армию», — рассказывает Герзмава.

Решение о возрождении нашей военной базы, расформированной в соответствии со Стамбульскими соглашениями в начале нулевых, было принято как раз после событий в Южной Осетии, одновременно с признанием независимости Абхазии. Сегодня база обладает всем необходимым для выполнения поставленных задач.

«Первое — это комплектование. Более половины военнослужащих — это сейчас военнослужащие по контракту. Второе — и самое главное — то, что правительство выделило средства, и порядка 60 процентов вооружения и военной техники нашей базы являются новыми или новейшими», — говорит Игорь Егоров , командир 7-й российской военной базы в Абхазии.

Современные бронетранспортеры БТР-82АМ, модернизированные танки Т-72Б3 находятся в состоянии постоянной боевой готовности. На смену палаткам, разбитым прямо на летном поле, пришли оборудованные кондиционерами быстровозводимые модульные казармы. Главный гарант мира и безопасности в регионе, 7-я российская военная база в Абхазии и в этот раз провела успешные учения. Предполагаемому противнику не дали ни единого шанса. Прорвавшего оборону врага оттеснили назад, развернув мощное контрнаступление. Большой десантный корабль «Николай Фильченков» окутан дымом — отступает. Военнослужащие 7-ой базы празднуют победу.