«Армия» и «Неделя нацбезопасности» в Подмосковье приняли миллион гостей

"Международные форумы вызвали высокий интерес. Впервые количество гостей и участников форумов превысило 1 миллион человек", — сообщили в департаменте.

Там напомнили, что Международный военно-технический форум «Армия-2018» и Международный форум «Неделя национальной безопасности» проходили в период с 21 по 26 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также на выставочных площадках во всех военных округах и Северном флоте.

По данным Минобороны, в работе форумов приняли участие представители 118 иностранных государств, 102 официальные военные делегации, в том числе 39 — высокого уровня, из которых 18 возглавляли руководители оборонных ведомств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.

ФСВТС На полях форумов проведено 105 двусторонних встреч: 42 встречи с иностранными партнерами прошли по линии Минобороны, Минпромторга России , 63 двусторонние встречи — по линии АО «Рособоронэкспорт » и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Более 1,2 тысячи предприятий и организаций представили около 26,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения.

Статические экспозиции были развернуты на площади почти 350 тысяч квадратных метров. «На территории, в 15 раз превышающей размеры Красной площади, были представлены 295 единиц вооружений и военной техники из наличия ВС РФ», — отметили в ведомстве.

"Для гостей и участников форумов было впервые продемонстрировано 36 новых образцов вооружения и военной техники, многие из которых ранее не выставлялись на всеобщее обозрение", — отметили в Минобороны. Так, в рамках экспозиции «Армия России — завтра» были представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники — танк «Армата», бронемашина Т-15 с новым боевым модулем «Кинжал», самоходный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», САУ «Коалиция-СВ», БТР «Бумеранг», БМП «Курганец», ЗРК «Тор-М2ДТ», ЗРПК «Панцирь-С1», армейские снегоходы в «арктической» версии.

"Изюминкой" форума стала выставка трофейного вооружения, изъятого у боевиков, воюющих в Сирии . Посетители форума могли увидеть «джихад-мобили», своеобразные аналоги тачанок — джипы с установленными зенитными пулеметами и комплексами для запуска неуправляемых ракет, а также стрелковое оружие частей вермахта и СС и другое не менее экзотическое оружие.

В шоу «Вежливые люди» на полигоне Алабино, озере Комсомольском и аэродроме Кубинка было задействованы 288 единиц новейшей техники. Впервые зарубежным гостям были показаны огневые и маневренные возможности современных образцов вооружений — модернизированных танков Т-90М и Т-80БВМ, боевых машин пехоты БМП-1АМ «Басурманин», ЗУ-23М «Спарка» и сверхлегкой ударной машины багги «Эскадрон», робототехнического комплекса «Нерехта», бронеавтомобилей «Тигр-М», «Рысь», самоходной артиллерийско-минометной установки «Нона-С», зенитной самоходной установки «Шилка-М4», самоходного артиллерийского орудия 2С34 «Хоста», модернизированной БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также линейки армейских грузовиков и тягачей на базе «Урал» и "Камаз"

На аэродроме Кубинка для гостей форумов состоялись показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил «Стрижи», «Русские витязи», «Беркуты». Впервые в показательных выступлениях принимала участие пилотажная группа Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая «Первое августа».

Более 150 мероприятий научно-деловой программы прошли с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов, представителей госзаказчика и ведущих ученых, в том числе представителей девяти иностранных государств.

На форумах Минобороны РФ подписало 31 государственный контракт с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 130 миллиардов рублей.

Для посетителей выставки было развернуто почти 260 объектов эксклюзивного оператора торговли и услуг форумов "Военторга" , которые обеспечивали питанием гостей и участников, а также продавали сувенирную продукцию и одежду под брендами «Армия России» и «Вежливые люди».

Мероприятия форума освещали свыше 2,3 тысячи представителей средств массовой информации, в том числе около 450 иностранных журналистов.

Основные показатели форума «Армия-2018», в частности, число участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств, объемы выставочных площадей, в среднем в 1,5 раза превысили показатели выставки в 2017 году.