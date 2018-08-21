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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 56 минут назад
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 нарушений режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 14, Алеппо — 11, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Идлиб", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не проводил гуманитарные акции. Медицинскую помощь получили 343 человека.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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