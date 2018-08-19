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В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации вручили знаки «За отличие» победителям международного конкурса «Дорожный патруль»
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В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации вручили знаки «За отличие» победителям международного конкурса «Дорожный патруль» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурс прошел в период с 30 июля по 5 августа 2018 г. на полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища.
В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации состоял церемония награждения знаками «За отличие» Ассоциации по развитию Армейских игр и военно-прикладных видов спорта победителей международного конкурса «Дорожный патруль».
Знаки вручил начальник Военной автомобильной инспекции Министерства обороны Российской Федерации Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации полковник Сергей Постников.
Конкурс прошел в период с 30 июля по 5 августа 2018 г. на полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища, где команда Российской Федерации с большим отрывом победила команды из Республики Армения, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Республики Узбекистан.
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