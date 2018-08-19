В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации вручили знаки «За отличие» победителям международного конкурса «Дорожный патруль»

Конкурс прошел в период с 30 июля по 5 августа 2018 г. на полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища.

В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации состоял церемония награждения знаками «За отличие» Ассоциации по развитию Армейских игр и военно-прикладных видов спорта победителей международного конкурса «Дорожный патруль».