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Чемпионат по морской робототехнике во Владивостоке определит лучшего инженера
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Чемпионат по морской робототехнике во Владивостоке определит лучшего инженера 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
В соревнованиях «Аквароботех-2018» поборются команды исследовательских центров, силовых ведомств и разработчиков подводных аппаратов. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).
В первом этапе «Аквароботеха-2018» разработчики посоревнуются в использовании телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, автономных необитаемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров.
Аппаратам нужно будет пройти маршрут, обследовать затонувшие объекты, провести манипуляции с грузами, обнаружить гидроакустические маяки и передать информацию на базу. Всем участникам будет предоставлено дополнительное время, чтобы продемонстрировать особые возможности подводного робота.
На втором этапе чемпионата посоревнуются команды российских вузов.
«Финал второго этапа и награждение победителей состоится в сентябре 2018 года в бассейне на территории кампуса ДВФУ на острове Русском», — сообщили организаторы конкурса — Фонд перспективных исследований и Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ.
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