Чемпионат по морской робототехнике во Владивостоке определит лучшего инженера

В соревнованиях «Аквароботех-2018» поборются команды исследовательских центров, силовых ведомств и разработчиков подводных аппаратов. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

В первом этапе «Аквароботеха-2018» разработчики посоревнуются в использовании телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, автономных необитаемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров.

Аппаратам нужно будет пройти маршрут, обследовать затонувшие объекты, провести манипуляции с грузами, обнаружить гидроакустические маяки и передать информацию на базу. Всем участникам будет предоставлено дополнительное время, чтобы продемонстрировать особые возможности подводного робота.

На втором этапе чемпионата посоревнуются команды российских вузов.