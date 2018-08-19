На Аляске представители Минобороны РФ почтили память советских летчиков, перегонявших авиационную технику по ленд-лизу

Пилоты погибли в результате крушения самолетов в районе городов Ном и Фэрбэнкс, после окончания Второй мировой войны их останки были перезахоронены на Национальном кладбище на военной базе Форт Ричардсон.

Летчики погибли в результате крушения самолетов в районе городов Ном и Фэрбэнкс. После окончания войны их останки были перезахоронены на Национальном кладбище на военной базе Форт Ричардсон.

Всего за время войны по воздушному мосту Аляска — Сибирь было доставлено 8 тысяч самолетов.