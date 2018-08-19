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На Аляске представители Минобороны РФ почтили память советских летчиков, перегонявших авиационную технику по ленд-лизу
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На Аляске представители Минобороны РФ почтили память советских летчиков, перегонявших авиационную технику по ленд-лизу 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Пилоты погибли в результате крушения самолетов в районе городов Ном и Фэрбэнкс, после окончания Второй мировой войны их останки были перезахоронены на Национальном кладбище на военной базе Форт Ричардсон.
17 августа сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по ведению и организации военно-мемориальной работы в США посетили Национальное кладбище Форт Ричардсон недалеко от г. Анкоридж (штат Аляска) и возложили цветы к могилам советских летчиков, принимавших участие в перегоне авиационной техники в рамках программы ленд-лиза в годы Второй Мировой войны.
Летчики погибли в результате крушения самолетов в районе городов Ном и Фэрбэнкс. После окончания войны их останки были перезахоронены на Национальном кладбище на военной базе Форт Ричардсон.
Всего за время войны по воздушному мосту Аляска — Сибирь было доставлено 8 тысяч самолетов.
В мероприятии приняли участие директор кладбища г-жа Вирджиния Уокер и директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
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