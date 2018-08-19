Журналист высмеял «новинки» парада в Киеве

Украинский журналист высмеял «новинки», которые покажут на параде в Киеве

Ведущий украинского телеканала 1+1 Александр Дубинский на своей странице в Facebook раскритиковал "новые" образцы военной техники украинской армии, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости Украины

Дубинский отмечает, что не может понять, зачем такая техника выставляется на всеобщее обозрение. Он отметил, что якобы новая украинская САУ "Богдана" недоработана, танки Т-64, которые примут участие в параде, были сняты с производства еще в 1987 году, а такие образцы, как Т-84 "Оплот" и Т-84 "Ятаган", вообще существуют в единственных экземплярах.

Журналист задался вопросом о том, что именно Украина собирается продемонстрировать на параде и куда уходят деньги с так называемого "военного сбора", который украинцы платят уже более четырех лет. Дубинский подчеркнул, что "в этом случае, на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga" депутата Верховной рады Сергея Пашинского , тесно связанного с украинской оборонкой.

Это будет самым технологичным достижением украинской военной промышленности за последние годы, иронично заключил телеведущий.

Военный парад, приуроченный к 26-летию независимости Украины, пройдет в Киеве 24 августа 2018 года. Многие эксперты критикуют данное мероприятие из-за показа устаревших образцов вооружения, оставшегося в стране еще с советских времен.