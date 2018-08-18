В центре Киева зенитный комплекс «Бук» врезался в здание

В Киеве установка Бук врезалась в здание https://t.co/T7ywSz4ZLT pic.twitter.com/qy7JtUCGeF— Новости Украины (@24todaynetua) 18 августа 2018 г. В центре Киева произошло курьезное ДТП во время репетиции военного парада ко Дню независимости Украины . Возвращавшийся с репетиции зенитный ракетный комплекс "Бук" врезался в здание бизнес-центра.

Данных о пострадавших нет, но фасад здания получил повреждения, передает ТАСС . Причина аварии выясняется.

Напомним, что парад в Киеве намечен на 24 августа и в нем примут участие 4,5 тысячи военно-служащих и 250 единиц военной техники.