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В центре Киева зенитный комплекс «Бук» врезался в здание
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В центре Киева зенитный комплекс «Бук» врезался в здание 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: flickr.com
В центре Киева произошло курьезное ДТП во время репетиции военного парада ко Дню независимости Украины. Возвращавшийся с репетиции зенитный ракетный комплекс "Бук" врезался в здание бизнес-центра.
Данных о пострадавших нет, но фасад здания получил повреждения, передает ТАСС. Причина аварии выясняется.
Напомним, что парад в Киеве намечен на 24 августа и в нем примут участие 4,5 тысячи военно-служащих и 250 единиц военной техники.
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