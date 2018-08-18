SpaceX подготовила стартовый комплекс LC-39A к запуску астронавтов

Площадку LC-39A стартового комплекса Launch Complex 39 можно считать поистине легендарной. Именно с нее, в частности, запускали космические корабли серии «Аполлон».

После прекращения полетов Space Shuttle надобность в ней отпала. В конечном итоге в 2014 году LC-39A передали в эксклюзивное пользование SpaceX на двадцать лет.

Компания Илона Маска не собирается давать простаивать комплексу. Сейчас представлены фото нового мостика-«руки», который намерены использовать для посадки астронавтов на борту космического аппарата. Бросается в глаза уже традиционный для компаний Маска футуристический дизайн конструкции.

LC-39A / ©SpaceX

Напомним, на 2019 год SpaceX наметила первый запуск пилотируемого космического корабля Crew Dagon вместе с экипажем. В обозримом будущем аппарат будут использовать для полетов к МКС. Корабль сможет вместить до семи человек экипажа.