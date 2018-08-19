Под Смоленском из болота подняли части самолета полка «Нормандия-Неман»

"Двигатель весом более 900 килограммов находился на глубине около 6 метров. Подъем осуществлялся в три этапа: размытие прилегающих твердых пород грунта, вывешивание двигателя в воде с передвижение к месту поднятия и буксирование его на поверхность при помощи платформы с направляющими", — сказал он.

Согласно данным Мугинова, в ходе первичного анализа частей узлов и агрегатов были найдены крупные части самолета со специальными номерами, по которым специалисты установили, что это самолет Як-1. «После подъема двигателя по номеру специалисты подтвердили нахождение места падения самолета Як-1», — подчеркнул начальник пресс-службы.

Кроме того, он рассказал, что в ходе второго этапа поисковых работ было обнаружено более 1 тысячи фрагментов фюзеляжа, внутренних узлов и агрегатов самолета авиаполка «Нормандия-Неман». Также водолазы подняли крупные фрагменты лобового бронестекла толщиной около 4 сантиметров, часть масленого насоса, карбюратора и радиостанции, что, по словам Мугинова, доказывает принадлежность фрагментов к самолету семейства «Як».

"Разброс фрагментов самолета на площади 20 на 15 метров, их состояние и более 6 метров глубина залегания говорит о вертикальном падении на большой скорости около 500 километров в час", — добавил он.

В ноябре 1942 года СССР и Франция договорились, что французские летчики и авиационные механики помогут Красной Армии в боевых действиях против Германии , сама эскадрилья, преобразованная в дальнейшем в полк, была сформирована в декабре 1942 года в Иваново после подписания соответствующих соглашений между двумя странами.

В апреле 1943 года эскадрилья приступила к боевым действиям, ее личный состав состоял из более чем 70 французских добровольцев — летчиков и авиамехаников, — которым помогали и советские механики. На вооружении эскадрильи сначала стояли Як-1, позднее — Як-9 и Як-23.

Полк непосредственно участвовал в Курской битве и Белорусской операции, помогал с разгромом немцев в Восточной Пруссии.