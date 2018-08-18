Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» возвращается из дальнего похода 

Основными задачами дальнего похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.
Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота «Ярослав Мудрый» завершил выполнение задач дальнего похода и взял курс к месту постоянного базирования.
СКР завершил программу делового захода в порт Судан. В африканском порту военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы воды и продовольствия, а часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу.
Кроме того, за время трехдневной стоянки российские военные моряки провели необходимые регламентные работы и осмотр корабля. В настоящее время «Ярослав Мудрый» вышел в море и взял курс в направлении Суэцкого канала.
СКР покинул Военную гавань г. Балтийска 15 апреля. Основными задачами дальнего похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.