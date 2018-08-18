Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» возвращается из дальнего похода

Основными задачами дальнего похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.

Сторожевой корабль ( СКР ) Балтийского флота « Ярослав Мудрый » завершил выполнение задач дальнего похода и взял курс к месту постоянного базирования.

СКР завершил программу делового захода в порт Судан . В африканском порту военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы воды и продовольствия, а часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу.

Кроме того, за время трехдневной стоянки российские военные моряки провели необходимые регламентные работы и осмотр корабля. В настоящее время «Ярослав Мудрый» вышел в море и взял курс в направлении Суэцкого канала.