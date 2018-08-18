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Юнармейцы Ростовской области приняли участие в торжествах, посвященных 75-летию образования СВУ и НВМУ
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Юнармейцы Ростовской области приняли участие в торжествах, посвященных 75-летию образования СВУ и НВМУ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В гарнизонном Доме офицеров состоялось торжественное собрание, на сборном пункте военного комиссариата области открыт памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, прошли показательные выступления военнослужащих соединения спецназа ЮВО.
Юнармейцы из Ростова-на-Дону и Батайска вместе приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ.
В гарнизонном Доме офицеров состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.
Также в рамках знаменательной даты на сборном пункте военного комиссариата области состоялось открытие памятника великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову.
Суворовцев и нахимовцев с праздником поздравили заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-майор Жаров В. Л., Герой России генерал-полковник Булгаков В. В., представители администрации Ростовской области.
Участникам торжеств свои навыки рукопашного боя продемонстрировали военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа.
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