Боевые корабли из порта Диксон отправились по арктическому пути

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в субботу покинул порт Диксон, который находится на побережье Карского моря. Отсюда экипажи отправились по запланированному арктическому маршруту. Некоторые участки совпадают с Северным морским путем.

Диксон — это самый северный порт континентальной части России и он используется для военных объектов, полярных станций, арктических экспедиций. Как сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга , в порту Диксон моряки организовали учения. Одно из них — оказание экстренной медицинской помощи членам экипажа, находящимся на стоянке в арктическом порту.

По плану учений, «раненых и больных» доставляли на борт большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на вертолете Ка-27 и быстроходных плавательных средствах. А до этого учения, в море экипажи отработали элементы противолодочной и противовоздушной обороны отряда кораблей в походе.

Кстати, кроме «Вице-адмирала Кулакова» дальше по арктическому пути направились два больших десантных корабля, новейший ледокол " Илья Муромец ", танкер, спасательный буксир и килекторное судно. В Диксоне они пополнили свои запасы.

Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа. За это время военные моряки прошли уже более 1500 морских миль.