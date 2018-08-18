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Боевые корабли из порта Диксон отправились по арктическому пути
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Боевые корабли из порта Диксон отправились по арктическому пути 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в субботу покинул порт Диксон, который находится на побережье Карского моря. Отсюда экипажи отправились по запланированному арктическому маршруту. Некоторые участки совпадают с Северным морским путем.
Диксон — это самый северный порт континентальной части России и он используется для военных объектов, полярных станций, арктических экспедиций. Как сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в порту Диксон моряки организовали учения. Одно из них — оказание экстренной медицинской помощи членам экипажа, находящимся на стоянке в арктическом порту.
По плану учений, «раненых и больных» доставляли на борт большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на вертолете Ка-27 и быстроходных плавательных средствах. А до этого учения, в море экипажи отработали элементы противолодочной и противовоздушной обороны отряда кораблей в походе.
Кстати, кроме «Вице-адмирала Кулакова» дальше по арктическому пути направились два больших десантных корабля, новейший ледокол "Илья Муромец", танкер, спасательный буксир и килекторное судно. В Диксоне они пополнили свои запасы.
Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа. За это время военные моряки прошли уже более 1500 морских миль.
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