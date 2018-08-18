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Сторожевик «Ярослав Мудрый» завершил выполнение задач в районе Африканского рога
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Сторожевик «Ярослав Мудрый» завершил выполнение задач в районе Африканского рога 

ТАСС 54 минуты назад
КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый" направился к месту постоянного базирования — в Балтийск — после выполнения задач дальнего похода в районах Аденского залива и Африканского рога и захода в Судан. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель флота Роман Мартов.
"Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» завершил выполнение задач дальнего похода и взял курс к месту постоянного базирования (Балтийск, Калининградская область)", — сказал Мартов.
Перед выходом к месту базирования корабль на три дня зашел в порт в Республике Судан для пополнения корабельных запасов воды, продовольствия и проведения регламентных работ. Часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу. «В настоящее время „Ярослав Мудрый“ вышел в море и взял курс в направлении Суэцкого канала», — добавил Мартов.
Сторожевик покинул Военную гавань Балтийска 15 апреля. Основными задачами дальнего похода были демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.
"Ярослав Мудрый" — сторожевой корабль проекта 11540 «Ястреб», построен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов, решения других задач. В составе Балтийского флота «Ярослав Мудрый» находится с июля 2009 года.
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