Подразделения российской военной базы в Южной Осетии провели двустороннее тактическое учение

По замыслу учения, военнослужащие при ведении маневренной обороны в горах отразили атаку превосходящих сил противника и нанесли ему максимальное огневое поражение из вооружения БМП-2, минометов «Сани», гранатометов АГС-17 и РПГ-7, стрелкового оружия.

Подразделения российской военной базы в Южной Осетии в рамках полевых занятий провели двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой на высокогорном полигоне Дзарцеми.

К учению было привлечено более 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотные летательные аппараты (БЛА).

По замыслу учений, военнослужащие при ведении маневренной обороны в горах отразили атаку превосходящих сил условного противника и нанесли ему максимальное огневое поражение.

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия.

При выполнении мероприятий по переводу в высшие степени боевой готовности были проверены совместные действия подразделений и штабов при выполнении задач по предназначению.