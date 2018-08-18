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Подразделения российской военной базы в Южной Осетии провели двустороннее тактическое учение
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Подразделения российской военной базы в Южной Осетии провели двустороннее тактическое учение 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу учения, военнослужащие при ведении маневренной обороны в горах отразили атаку превосходящих сил противника и нанесли ему максимальное огневое поражение из вооружения БМП-2, минометов «Сани», гранатометов АГС-17 и РПГ-7, стрелкового оружия.
Подразделения российской военной базы в Южной Осетии в рамках полевых занятий провели двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой на высокогорном полигоне Дзарцеми.
К учению было привлечено более 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотные летательные аппараты (БЛА).
По замыслу учений, военнослужащие при ведении маневренной обороны в горах отразили атаку превосходящих сил условного противника и нанесли ему максимальное огневое поражение.
Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия.
При выполнении мероприятий по переводу в высшие степени боевой готовности были проверены совместные действия подразделений и штабов при выполнении задач по предназначению.
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