В Сети появилось видео испытаний нового снаряда в ДНР

Снаряд предназначен для уничтожения пехоты и легкобронированной техники. На испытаниях военные оценивали плотность поражения цели осколками.

РСЗО «Чебурашка» создана донецкими специалистами на колесном шасси КрАЗ. Разработчики уверяют, что дальность стрельбы системы составляет более девяти тысяч метров.