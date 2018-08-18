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В Сети появилось видео испытаний нового снаряда в ДНР
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В Сети появилось видео испытаний нового снаряда в ДНР 

РИА Новости 26 минут назад
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике прошли испытания осколочно-фугасно-зажигательного снаряда для реактивной системы залпового огня «Чебурашка». Кадры маневров опубликовал телеканал «Звезда».
Снаряд предназначен для уничтожения пехоты и легкобронированной техники. На испытаниях военные оценивали плотность поражения цели осколками.
РСЗО «Чебурашка» создана донецкими специалистами на колесном шасси КрАЗ. Разработчики уверяют, что дальность стрельбы системы составляет более девяти тысяч метров.
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