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В Кольцово приземлились семь китайских истребителей и два грузовых самолёта
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В Кольцово приземлились семь китайских истребителей и два грузовых самолёта 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Кольцово приземлились сразу семь истребителей из Китая. О том, что в районе аэропорта появилась боевая авиация, E1.RU рассказали сразу несколько читателей.
— Над Кольцово летают истребители. Вроде бы тучи не разгоняют, зачем они там? — недоумевает наш читатель.
Как нам стало известно, с Днём города прилёт китайских истребителей никак не связан. Как нам рассказал осведомлённый источник, в Кольцово они приземлились для дозаправки.
Всего на взлётно-посадочной полосе Кольцово находятся семь истребителей и два грузовых Ил-76. В ближайшее время они улетят в другой регион.
В аэропорту Кольцово эту информацию не комментируют.
В прошлом месяце в аэропорту совершили посадку несколько истребителей. Тогда они направлялись из Китая в Рязань, где проходили состязания между военными лётчиками «Авиадартс».
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