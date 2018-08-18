В Кольцово приземлились семь китайских истребителей и два грузовых самолёта

В Кольцово приземлились сразу семь истребителей из Китая . О том, что в районе аэропорта появилась боевая авиация, E1.RU рассказали сразу несколько читателей.

— Над Кольцово летают истребители. Вроде бы тучи не разгоняют, зачем они там? — недоумевает наш читатель.

Как нам стало известно, с Днём города прилёт китайских истребителей никак не связан. Как нам рассказал осведомлённый источник, в Кольцово они приземлились для дозаправки.

Всего на взлётно-посадочной полосе Кольцово находятся семь истребителей и два грузовых Ил-76. В ближайшее время они улетят в другой регион.

В прошлом месяце в аэропорту совершили посадку несколько истребителей. Тогда они направлялись из Китая в Рязань , где проходили состязания между военными лётчиками «Авиадартс».

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