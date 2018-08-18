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Минобороны КНР: доклад Пентагона об армии Китая искажает истинные цели Пекина
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Минобороны КНР: доклад Пентагона об армии Китая искажает истинные цели Пекина 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Доклад Пентагона о подготовке Китая к нанесению военных ударов по США и их союзникам грубо искажает истинные стратегические цели Пекина. Об этом сообщило в пятницу вечером минобороны КНР в официальном заявлении, обнародованном на сайте ведомства.
"Опубликованный министерством обороны США доклад о вооруженных силах Китая искажает стратегические замыслы КНР. Китай в связи с этим выражает решительный протест американской стороне", — сказано в заявлении ведомства.
В четверг на сайте Пентагона был опубликован доклад о вооруженных силах Китая. В документе говорится, что в течение последних трех лет НОАК (Народно-освободительная армия Китая) значительно расширила свою зону проведения морских операций и путем учений отрабатывает возможность нанесения ударов по целям США и их союзников.
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