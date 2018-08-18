Британский флот испугался активности России в море

Британский флот оказался встревожен подводной активностью России

В интервью изданию командующий авианосной ударной группировкой Соединенного Королевства Эндрю Беттон заявил, что активность российских подводных лодок «пугает» и достигает «неожиданных масштабов», передает ИноТВ.

«Российские субмарины действуют в Северной Атлантике намного активнее, чем когда-либо со времен холодной войны», — посетовал капитан нового британского авианосца «Королева Елизавета», готовящегося в скором времени отправиться в первый трансатлантический вояж. «Наш корабль будет хорошо защищаться во время его путешествия через Атлантику», — заверил Беттон.

Он также выразил беспокойство стремлением некоторых государств, в том числе Китая , разработать современные средства борьбы с авианосцами. Он заверил, что Лондон следит за ситуацией и занимается разработкой собственных тактик противодействия угрозам.

Командир «Королевы Елизаветы» Джерри Кид считает, что Россия увеличением морской активности якобы демонстрирует свои «очевидные намерения».

The Times обращает внимание, что за прошлый год Королевскому флоту приходилось 33 раза реагировать на приближение военных кораблей Москвы , а в 2010 году — только один раз.

17 августа британский авианосец HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») направился к берегам США для летных испытаний с участием американских истребителей F-35.