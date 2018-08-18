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Артиллеристы в Сибири попали в окно здания с двух километров
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Артиллеристы в Сибири попали в окно здания с двух километров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие ЦВО выполнили «снайперскую» стрельбу из гаубиц «Мста-Б», по целям, имитирующим окна зданий.
Артиллеристы Центрального военного округа в Кемеровской области провели «снайперскую» стрельбу из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», по целям, имитирующим окна зданий. Об этом сообщает пресс-служба округа.
«Военнослужащие артиллерийского соединения отработали стрельбу по малоразмерным целям на дистанции до двух тысяч метров из буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б»», — сказано в сообщении.
По легенде маневров, артиллеристам продстояло уничтожить «боевика», укрывшегося в здании. Военнослужащие, выполнив выстрел прямой наводкой, поразили мишень, имитирующую окно здания, размером метр на метр.
При отработке таких действий от расчетов гаубиц требовался высочайший уровень боевой подготовки, так как выполнение задачи осложняло не только расстояние до цели, но и баллистические и погодные особенности, которые влияют на точность выстрела. Наведение орудия выполнялось механическим способом без каких-либо автоматизированных систем и стабилизации.
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