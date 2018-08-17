В Сети появилось видео запуска украинской крылатой ракеты

Испытания прошли в Одесской области.

В Сети появилось видео запуска украинской крылатой ракеты, которое выложила на своем YouTube-канале Служба национальной безопасности и обороны Украины . Видеоролик демонстрирует, как некое тело, не имеющее присущих крылатой ракете крыльев, в столбе дыма вырывается из пускового контейнера и, сбросив ускоритель, скрывается в небе.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, ракета успешно поразила цель на расстоянии в 100 километров, но вообще может пролететь и втрое большее расстояние. Что делает ее, говорит Турчинов, грозным оружием, способным поражать цели на враждебной Украине территории. Крылатая ракета разработана на украинском предприятии «Луч».

Для сравнения: крылатая ракета советского производства Х-55 (принята на вооружение в 1983 году) имела дальность от 2,5 до 3,5 тысяч километров.

Ранее Турчинов с не меньшей гордостью рассказал о «новой» разработке украинских оборонщиков — самоходной гаубице «Богдана» калибра 155 мм на колесном шасси от «КрАЗ». Пользователи Сети уже высмеяли новинку, отметив, что Украина заимствует идеи у сирийских боевиков.