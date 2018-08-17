На Ближнем Востоке участились попытки ослепить лазером американских пилотов

По данным издания, это больше, чем в прошлом году, так как за весь 2017 год в зонах конфликта, где присутствуют американские военнослужащие, произошло 400 таких случаев.

"Инциденты с лазером опасны и могут создать помехи или временно нарушить зрение летного экипажа или временно повредить зрение военнослужащих", — заявил газете представитель командования Билл Урбан.