Балтийский «Бастион»: редкие кадры учений ракетчиков под Калининградом

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов из состава ракетного соединения Балтийской военно-морской базы провели тренировку на побережье Калининградской области

Выдвижение в назначенные районы, приведение комплексов к бою, подготовку к стрельбе и смену огневых позиций отработали ракетчики Балтийской военно-морской базы в Калининградской области.

В тренировке приняли участие дивизионы новейших мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бастион». Одним из главных их преимуществ является продуманная эргономика, рассказал «Звезде» старший техник-оператор первой стартовой батареи ПБРК «Бастион» Василий Ефимов

«Понятно интуитивно до такой степени, что может даже ребенок наверное справиться с этим делом, потому что все написано, все понятно и все действия до автоматизма отработаны», — отметил Ефимов.

Также новую технику отличает высокий уровень комфорта. Машины оснащены камерами заднего вида, спутниковой системой навигации и кондиционером. Такие условия облегчают расчетам ракетчиков патрулирование береговой линии, которое может продолжаться долго.

«Фактически непрерывно производим слежение за надводной обстановкой на всей акватории Балтийского моря и в готовности с командного пункта вышестоящего штаба нанести удар по назначенным целям», — поделился с корреспондентом «Звезды» командир дивизиона ПБРК «Бастион» Роман Зиатдинов.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью порядка 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс».