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Балтийский «Бастион»: редкие кадры учений ракетчиков под Калининградом
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Балтийский «Бастион»: редкие кадры учений ракетчиков под Калининградом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов из состава ракетного соединения Балтийской военно-морской базы провели тренировку на побережье Калининградской области.
Выдвижение в назначенные районы, приведение комплексов к бою, подготовку к стрельбе и смену огневых позиций отработали ракетчики Балтийской военно-морской базы в Калининградской области.
В тренировке приняли участие дивизионы новейших мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бастион». Одним из главных их преимуществ является продуманная эргономика, рассказал «Звезде» старший техник-оператор первой стартовой батареи ПБРК «Бастион» Василий Ефимов.
«Понятно интуитивно до такой степени, что может даже ребенок наверное справиться с этим делом, потому что все написано, все понятно и все действия до автоматизма отработаны», — отметил Ефимов.
Также новую технику отличает высокий уровень комфорта. Машины оснащены камерами заднего вида, спутниковой системой навигации и кондиционером. Такие условия облегчают расчетам ракетчиков патрулирование береговой линии, которое может продолжаться долго.
«Фактически непрерывно производим слежение за надводной обстановкой на всей акватории Балтийского моря и в готовности с командного пункта вышестоящего штаба нанести удар по назначенным целям», — поделился с корреспондентом «Звезды» командир дивизиона ПБРК «Бастион» Роман Зиатдинов.
Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью порядка 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс».
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