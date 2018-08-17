Сотрудники корпорации МиГ получили награды губернатора Подмосковья

Губернатор Московской области вручил областные награды сотрудникам Луховицкого авиационного завода — филиала корпорации МиГ в день 65-летния предприятия. Знаками отличия отмечены коллектив предприятия и специалисты, которые внесли большой вклад в развитие завода.

«Большая честь сегодня присутствовать здесь, поздравить весь коллектив. У нас богатые традиции и в космической, и в оборонной промышленности. Более 100 компаний этого направления работают в разных городах Московской области. Я очень рассчитываю, что с каждым годом предприятие будет набирать обороты, мы будем иметь возможность видеть здесь передовые инновационные внедрения в систему нашей авиации. Хочу поблагодарить и пожелать предприятию процветания, новых успехов, новых высот», — цитирует губернатора его пресс-служба.

Луховицкий авиационный завод им. Воронина является градообразующим предприятием и одним из крупнейших в Подмосковье. Здесь производятся самолеты МиГ, работают порядка 5 тыс. человек. Это предприятие замкнутого цикла, на нем проходят летные и наземные испытания, окончательная сборка, выпуск деталей и агрегатов.

В настоящее время на производственных площадях завода идет подготовка к выпуску турбовинтового самолета Ил-114. Планируется, что он будет эксплуатироваться на региональных воздушных линиях с 2021 года. На территории завода также расположены 2 взлетно-посадочные полосы, которые позволяют принимать воздушные суда разных типов — от малой авиации до боевых, гражданских и транспортных самолетов.