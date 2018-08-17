Предприятия Удмуртии представят свои новинки на форуме «Армия-2018»

Как сообщили «РГ» в пресс-службе правительства республики, свои разработки на форуме представят восемь ведущих производителей региона: «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ), «Конструкторское бюро электроизделий XXI века», «Элеконд», " ИЭМЗ «Купол» , «Ижевский мотозавод „Аксион-холдинг“, „Сарапульский радиозавод“, » Концерн «Калашников» и «Чепецкий механический завод».

Широкий спектр продукции покажет СЭГЗ — один из лидеров по производству бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания. В их числе двигатели для приводов зенитно-ракетных комплексов. У предприятия ушло меньше года на освоение и подготовку серийного производства новых асинхронных двигателей трехфазного тока. Они являются импортозамещающими для комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф». До этого для этих ракетных установок использовали двигатели украинского производства.

— Новые приводы с отечественными двигателями отличаются от импортного аналога улучшенным плавным пуском и регулированием скорости, а также более высокой степенью защиты от перегрузок. Предприятие выставит также образцы светодиодных изделий с расчетным сроком службы порядка 25 тысяч часов, — уточнили в пресс-службе правительства Удмуртии

Также среди новинок, которые покажут удмуртские предприятия, будет новейшая модификация зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» от АО «ИЭМЗ „Купол“. Это эффективное средство борьбы с самыми разными средствами воздушного нападения. Комплекс может отразить массированную атаку тактической авиации, низколетящих крылатых ракет, вертолетов, беспилотников и другой техники на высоте до 12 километров и на расстоянии не менее 15 километров.

Изделия электрозащиты, коммутации и светотехники для авиационной промышленности представит „Конструкторское бюро электроизделий XXI века“. Медицинскую технику и продукцию спецназначения можно будет увидеть от „Ижевского мотозавода „Аксион-Холдинг“. Новые возможности спецсвязи и радиосвязи покажет „Сарапульский радиозавод“. Свои разработки представит и ОАО „Элеконд“. Предприятие специализируется на разработке и производстве алюминиевых, танталовых, ниобиевых конденсаторов, светодиодных светильников и некоторых автокомпонентов. Целый ряд новинок презентует Концерн „Калашников“. Увидеть их можно будет уже в день открытия.

— Международный военно-технический форум „Армия“ дает возможность прямого общения разработчиков и производителей военной продукции со всего мира. Для нашей республики, в промышленном производстве которой весомую долю занимают предприятия ОПК, это отличная возможность как наладить военно-техническое сотрудничество, так и обсудить кооперацию с другими предприятиями, прежде всего в части импортозамещения и выпуска гражданской продукции, — отметил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Он также добавил, что по итогам первой половины 2018 года производство гражданской продукции на предприятиях ОПК Удмуртии выросло на 25 процентов, а ее доля в общем объеме производства составила более 30 процентов.