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В Армении для военнослужащих ЮВО и членов их семей начались Дни российской культуры
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В Армении для военнослужащих ЮВО и членов их семей начались Дни российской культуры 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Гюмрийском и Ереванском гарнизонах в течение месяца будут проведены экскурсии по музеям, местам воинской славы, выставки Русского культурного дома, концерты художественной самодеятельности.
Для военнослужащих и членов их семей российской военной базы в Армении начались мероприятия, посвященные Дням российской культуры.
В Гюмрийском и Ереванском гарнизонах в течение месяца будут проведены Дни открытых дверей с экскурсионными программами по музеям, местам воинской славы, библиотекам. Организованы выставки «Русского культурного дома, экспозиции фотографий и детских рисунков, концерты с выступлениями художественных коллективов воинских частей.
Военнослужащие вместе с офицерами-воспитателями соединений подготовят дополнительные тематические мероприятия в культурных и общественных образовательных учреждениях страны по ознакомлению молодежи и гостей республики с историей, традициями и культурой Российской Федерации.
Ознакомительные мероприятия пройдут на мемориале Воинской славы в военном городке Большая Крепость, храме на Казачьем посту и часовне на Холме Чести.
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