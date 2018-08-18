В Армении для военнослужащих ЮВО и членов их семей начались Дни российской культуры

В Гюмрийском и Ереванском гарнизонах в течение месяца будут проведены экскурсии по музеям, местам воинской славы, выставки Русского культурного дома, концерты художественной самодеятельности.

Для военнослужащих и членов их семей российской военной базы в Армении начались мероприятия, посвященные Дням российской культуры.

В Гюмрийском и Ереванском гарнизонах в течение месяца будут проведены Дни открытых дверей с экскурсионными программами по музеям, местам воинской славы, библиотекам. Организованы выставки «Русского культурного дома, экспозиции фотографий и детских рисунков, концерты с выступлениями художественных коллективов воинских частей.

Военнослужащие вместе с офицерами-воспитателями соединений подготовят дополнительные тематические мероприятия в культурных и общественных образовательных учреждениях страны по ознакомлению молодежи и гостей республики с историей, традициями и культурой Российской Федерации

Ознакомительные мероприятия пройдут на мемориале Воинской славы в военном городке Большая Крепость, храме на Казачьем посту и часовне на Холме Чести.