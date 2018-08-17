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Военнослужащие ЮВО примут участие в реконструкции эпизода Афганской войны на форуме «Армия-2018»
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Военнослужащие ЮВО примут участие в реконструкции эпизода Афганской войны на форуме «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Для приближения обстановки максимально к боевой на этапе розыгрыша боевых действий будут задействованы танки Т-72Б, бронетранспортёры, боевые машины пехоты и ударные вертолеты Ми-24 объединения ВВС и ПВО военного округа.
Более 50 военнослужащих соединения специального назначения, танкистов 150-й мотострелковой дивизии и летчиков 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с военно-историческими клубами примут участие в фестивале-реконструкции «Эпизод Афганской войны» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» под Новочеркасском в Ростовской области.
На местности будет разыгран этап операция «Магистраль». С целью приближения обстановки максимально к боевой на этапе розыгрыша боевых действий будет задействована бронетехника и авиация ЮВО, в том числе танки Т-72Б, бронетранспортёры БТР, боевые машины пехоты БМП и ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» объединения ВВС и ПВО военного округа.
Боевая техники будет закамуфлирована маскировочной сетью, а личный состав экипирован в форму одежды времен Афганской войны.
В месте проведения реконструкции будут развернуты интерактивные площадки, с музейными экспонатами времён Великой Отечественной и Афганской войны.
Напомним, что в период с 24 по 26 августа на полигоне Кадамовский в Ростовской области состоится одно из самых масштабных и зрелищных мероприятий с участием военнослужащих ЮВО. Более 300 современных образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя.
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