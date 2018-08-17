Воробьев поздравил сотрудников Луховицкого авиационного завода с юбилеем предприятия

Он отметил, что для него большая честь присутствовать в праздничный день в Луховицах

»У нас богатые традиции и в космической, и в оборонной промышленности. Более 100 компаний этой направленности работает в самых разных городах Московской области. Я очень рассчитываю, что с каждым годом предприятие будет набирать обороты, с каждым годом мы будем иметь возможность видеть здесь передовые, инновационные внедрения в систему нашей авиации», — добавил губернатор.

Благодарность губернатора Московской области получил директор завода Олег Шилов. Знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени награжден главный специалист конструкторского бюро эксплуатационной документации отдела главного конструктора Виктор Меркулов . Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» получили заместитель начальника по производству цеха стапельной и стендовой оснастки Владимир Костеев и старший мастер механосборочного цеха закладных деталей и кузнечно-прессового производства Сергей Лытаев.

Помимо этого, благодарностью губернатора Московской области награждены: авиационный техник по радиооборудованию, представитель трудовой династии Железновых Евгений Железнов, главный специалист группы социально-трудовых отношений отдела по личному составу и трудовым отношениям Людмила Рогачева, начальник планово-диспетчерского бюро Светлана Тумко, главный специалист отдела спецсвязи Галина Филатова.

«Ровно 34 года назад я пришел в стены нашего предприятия. Первый шаг моей работы — это было строительство. Дополнительно сейчас я выполняю стенды для отработки, обкатки изделий самолетов. Каждый агрегат, который ставится на самолет, должен пройти испытание. Эти приспособления мы и выполняем», — сказал Костеев.

Меркулов отметил, что работает на Луховицком авиационном заводе с 1961 года. После службы армии он проработал на предприятии год, после чего поступил в Московский авиационный институт . После завершения учебы он вновь пришел работать на завод.

«Сейчас, конечно, другая техника. В то время, когда я работал, возьмем время Советского Союза, тогда мы выпускали самолеты в большом количестве. В настоящее время, конечно, самолеты МиГ-29 уже довольно мощные», — добавил Меркулов.

Луховицкий авиационный завод имени П. А. Воронина — филиал АО «РСК „МиГ“ (ЛАЗ) является одним из крупнейших и динамично развивающихся предприятий Московской области и градообразующим для Луховиц. Общая численность работников составляет около 4 тысяч человек. ЛАЗ является головным изготовителем самолетов типа МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-35.

За последние пять лет на предприятии успешно реализованы контракты на поставку самолетов для министерства обороны РФ и иностранного заказчика — партии МиГ-29К/КУБ для Индии . В настоящее время в состоянии исполнения находится контракт на поставку истребителей для грузополучателя „818“. Кроме того, на серийном заводе были изготовлены два опытных самолета — МиГ-35 в интересах Минобороны РФ.

Помимо выпуска военной продукции, в разное время предприятие осуществляло сертифицированное производство гражданской авиатехники: Су-29/31, Ил-103 и другой.

ЛАЗ — предприятие замкнутого цикла и имеет практически все виды производственных переделов (летные и наземные испытания, окончательная сборка, агрегатно-сборочное производство, производство деталей и агрегатов из полимерно-композиционных материалов, механосборочное производство, заготовительно-штамповочное производство и другое).

Цех окончательной сборки завода, введенный в эксплуатацию в 2005 году, является одним из наиболее современных в России и рассчитан на выпуск как боевых самолетов, так и гражданской авиатехники, включая пассажирские лайнеры. Размеры цеха позволяют производить сборку воздушных судов гражданского назначения при продолжающемся производстве МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 или МиГ-35. Так, в настоящее время в рамках контракта с ОАО „Ил“ на производственных площадях АО „РСК „МиГ“ организуется производство самолета Ил-114.

Кроме того, ЛАЗ имеет в распоряжении летно-испытательный комплекс, в котором производится наземная и воздушная отработка самолетов, а также испытательные и приемо-сдаточные полеты всех видов серийной авиационной техники, производимой корпорацией.