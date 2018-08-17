Новый истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе 

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя корпорации Илью Тарасенко, сейчас ведутся интенсивные работы по созданию этой машины. Стало известно, что скоро информация о ней будет представлена общественности.
"Это не мифический проект, он для "МиГ" давнишний. Мы — основоположники этого проекта", — сказал Илья Тарасенко.
МиГ-41 должен заменить истребитель-перехватчик МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году. Его жизненный цикл, по мнению собеседника агентства, «идет к завершению в ближайшие 10 лет».
Работы над концепцией новейшего самолета ведутся в инициативном порядке. «Надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы. При условии появления заказа от Министерства обороны мы начнем полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолета », — отметил Илья Тарасенко.
По его словам, это совершенно новый в технологическом плане самолет, способный выполнять задачи в космосе.
Напомним, ранее летчик-испытатель Роман Кондратьев рассказал об основных боевых задачах другого российского истребителя пятого поколения Су-57. По его словам, этот самолет можно использовать и для прорыва вражеской системы ПВО, и в качестве ударного самолета.