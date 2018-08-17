Новый истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя корпорации Илью Тарасенко, сейчас ведутся интенсивные работы по созданию этой машины. Стало известно, что скоро информация о ней будет представлена общественности.

МиГ-41 должен заменить истребитель-перехватчик МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году. Его жизненный цикл, по мнению собеседника агентства, «идет к завершению в ближайшие 10 лет».

Работы над концепцией новейшего самолета ведутся в инициативном порядке. «Надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы. При условии появления заказа от Министерства обороны мы начнем полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолета », — отметил Илья Тарасенко.

По его словам, это совершенно новый в технологическом плане самолет, способный выполнять задачи в космосе.