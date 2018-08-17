В РСК «МиГ» рассказали о грядущем подписании контракта с Минобороны на поставку МиГ-35 

По словам главы российской самолетостроительной корпорации Ильи Тарасенко, документ будет подписан в ближайшее время.
Подписание контракта с министерством обороны РФ на поставку новых истребителей МиГ-35 ожидается в ближайшее время. Об этом заявил глава российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
«В ближайшее время», — заявил Тарасенко, отвечая на вопрос о сроках подписания контракта.
Он уточнил, что испытания новой машины идут в соответствии с графиком.
Ранее стало известно, что истребители МиГ-35 будут поставлены в российские ВКС с опережением графика.
МиГ-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Является развитием серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Самолет обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, широким арсеналом управляемого вооружения классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».