В РСК «МиГ» рассказали о грядущем подписании контракта с Минобороны на поставку МиГ-35

По словам главы российской самолетостроительной корпорации Ильи Тарасенко, документ будет подписан в ближайшее время.

«В ближайшее время», — заявил Тарасенко, отвечая на вопрос о сроках подписания контракта.

Он уточнил, что испытания новой машины идут в соответствии с графиком.

Ранее стало известно, что истребители МиГ-35 будут поставлены в российские ВКС с опережением графика.

МиГ-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Является развитием серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Самолет обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, широким арсеналом управляемого вооружения классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».