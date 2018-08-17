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Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии
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Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В пятницу в Москве министр обороны России Сергей Шойгу провел закрытые переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. «Встреча прошла в конструктивном ключе», — сообщили корреспонденту «РГ» в ведомстве по итогам этого диалога.
Обычно подробности двусторонних контактов военных министров достоянием СМИ не делают. У чиновников такого ранга всегда есть темы, связанные со сферой национальной безопасности, а потому не подлежащие широкому распространению. Переговоры Шойгу и Акара, по-видимому, в том числе касались «тонких материй».
После завершения разговора, оборонное ведомство РФ ограничилось информацией, что министры обсудили актуальные вопросы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество России и Турции. «Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращению беженцев», — заявили в минобороны.
В тот же день в российской столице заместитель Шойгу генерал-полковник Александр Фомин встретился с командующим военно-воздушными силами Республики Союз Мьянма генералом Маунг Маунг Чжо. Предметом их переговоров стали вопросы двустороннего взаимодействия в военно — технической и военной областях. Оба генерала высказали заинтересованность в дальнейшем укреплении связей между вооруженными силами России и Мьянмы.
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