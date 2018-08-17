Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии

Обычно подробности двусторонних контактов военных министров достоянием СМИ не делают. У чиновников такого ранга всегда есть темы, связанные со сферой национальной безопасности, а потому не подлежащие широкому распространению. Переговоры Шойгу и Акара, по-видимому, в том числе касались «тонких материй».

После завершения разговора, оборонное ведомство РФ ограничилось информацией, что министры обсудили актуальные вопросы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество России и Турции . «Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращению беженцев», — заявили в минобороны.