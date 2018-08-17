Сколько советских летчиков совершило огненный таран на Великой Отечественной

С первых дней войны Красная армия проявляла массовый героизм, пытаясь затормозить продвижение врага. Не оставались в стороне и военно-воздушные силы. Широкое распространение получили тараны, в том числе огненные, с помощью которых уничтожалось большое количество живой силы и техники противника.

Оружие русских

Классический воздушный таран — это направление своего самолета на противника. Впервые его применял в сентябре 1914 году штабс-капитан Петр Нестеров . На высоте более 500 метров летчик направил свой моноплан на самолет австрийцев. С тех пор наши пилоты стали часто пользоваться этим способом ведения боя.

Особое распространение таран получил во время Великой Отечественной. Наши летчики пользовались им при израсходовании топлива и боеприпасов или в случае выхода из строя оружия. [С-BLOCK]

Разновидностью тарана является огненный таран. Он использовался при значительных повреждениях самолета, когда было понятно, что летательный аппарат ждет неминуемая гибель. Летчик в такой ситуации стоял перед сложным выбором: или не выполнить задание и попасть в плен, или ценой собственной жизни уничтожить врага. Нередко выбирали второе. В таком случае самолет направлялся в скопление живой силы и техники врага на земле или в водную цель.

Огненные тараны пилоты совершали на всех этапах войны. Были они и во время летних сражений 1941 года, и при обороне Москвы Ленинграда и Сталинграда, в сражениях на Курской дуге и Днепре, в Белоруссии Польше , а также уже после разгрома Германии — в кампании против императорской Японии

«Камикадзе» по-советски

Огненный таран требовал от пилота особого мастерства, необходимо было обладать железными нервам и готовностью к самопожертвованию. Главный маршал авиации Александр Новиков говорил, что таран — это наивысшее проявление морального фактора, который не мог учесть противник.

За время Великой Отечественной войны отмечено около 600 случаев таранов, из них 506 — наземной цели. В списке пилотов, совершивших огненный таран, значатся более 450 человек. Всего же за четыре года было совершено 237 подобных таранов. Расхождения в количестве летчиков и случаев огненного тарана объясняется тем, что в летательном аппарате в тот момент находилось по 2-3 человека.

В очень редких случаях шедшие на огненный таран пилоты оставались в живых. Один из таких счастливчиков — лейтенант С. И. Колдыбин. Он направил загоревшийся самолет на немецкую переправу через Днепр. Взрывной волной летчика выбросило из машины. Всего после огненного тараны выжили лишь шесть пилотов. [С-BLOCK]

На врага!

Первым полыхающий самолет на противника направил 27-летний старший лейтенант Петр Чиркин. Это произошло в разгар боя у города Стрый на Западной Украине. Символично, что свой подвиг он совершил в первый день войны — 22 июня 1941 года. Истребитель И-153 ворвался прямо центр немецкой танковой колонны.

Навсегда вписан в историю русской воинской славы и подвиг экипажа капитана Николая Гастелло . 26 июня два бомбардировщика ДБ-3ф вели обстрел колонны немецких танков у Радошковичи-Молодечно. Самолет Гастелло облетел бронетанковую группу Вермахта, стоявшую у цистерн с горючим. [С-BLOCK]

Самолет уже уходил от цели, как вдруг в топливный бак летательного средства попал снаряд. Спустя несколько секунд самолет оказался объят пламенем. В этот момент Гастелло развернул его и направил его в скопление танков.

В сентябре 1941 года первый и пока единственный раз в истории таран совершила женщина. Летчик Екатерина Зеленко на бомбардировщике Су-2 сумела уничтожить один истребитель фашистов, а затем пошла на таран второго. От удара «Мессершмит» разломился пополам, а сама летчица погибла.

Бывали случаи и морских огненных таранов. Так, экипаж майора Меркулова 19 марта 1945 года вышел в полет для нанесения удара по конвою, доставлявшему подкрепление в Курляндский котел. Самолет атаковал суда, но был поврежден пулей противника и загорелся. Экипаж направил летательный аппарат на корабли немцев. Все летчики погибли.

Награды для героев

Несмотря на то, что тараны, включая огненные, не были предусмотрены уставом, советское командование относилось к ним в целом положительно и считало проявлением героизма. Соответственно, летчики, пошедшие на таран, практически всегда получали награду.

Прославлять пошедших на таран авиаторов Совинформбюро начало после подвига Гастелло. Командование Красной армии использовало его пример в пропагандистских целях. Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза.