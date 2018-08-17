Минтранс подготовит требования летной годности гражданских самолетов 

Минтранс России начал разработку своих требований к летной годности гражданских самолетов, говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Они заменят нормы, разработанные Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).
Требования разрабатываются для лайнеров массой от 115 до 5700 килограмм. К этой категории относятся самолеты малой авиации. В основном это небольшие аппараты с вместимостью два-три человека. Но в этом весе можно встретить и самолеты, которые могут применяться как пассажирские, к примеру, для корпоративных целей, с пассажирской вместимостью девять человек.
Ранее Минтранс сообщил о начале обсуждения порядка сертификации авиатехники. За основу планируется взять разработанный МАК порядок, заменив в нем название регулятора на Росавиацию, которой эти функции были переданы в 2016 году.