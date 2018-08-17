Ещё
Минтранс подготовит требования летной годности гражданских самолетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтранс подготовит требования летной годности гражданских самолетов 

Российская Газета 33 минуты назад
Минтранс России начал разработку своих требований к летной годности гражданских самолетов, говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Они заменят нормы, разработанные Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).
Требования разрабатываются для лайнеров массой от 115 до 5700 килограмм. К этой категории относятся самолеты малой авиации. В основном это небольшие аппараты с вместимостью два-три человека. Но в этом весе можно встретить и самолеты, которые могут применяться как пассажирские, к примеру, для корпоративных целей, с пассажирской вместимостью девять человек.
Ранее Минтранс сообщил о начале обсуждения порядка сертификации авиатехники. За основу планируется взять разработанный МАК порядок, заменив в нем название регулятора на Росавиацию, которой эти функции были переданы в 2016 году.
Российская Газета: последние новости
Реактивный "Торнадо-Г": вторая жизнь легендарной системы Пентагон заподозрил Китай в отработке военного удара по США Обновленный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу
США обвинили Украину в предательстве241
СБУ дважды пытались проникнуть на судно РФ354
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
Петросян посмеялся над Степаненко23
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение