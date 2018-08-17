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На форуме «Армия-2018» покажут беспилотный вертолет
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На форуме «Армия-2018» покажут беспилотный вертолет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с разработчиками Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (ВВИ, Воронеж) представят на форуме «Армия-2018» беспилотный вертолет, оснащенный радиостанцией, которая способна работать как в горах, так и в городе, сообщает пресс-служба СФУ.
"Ученые…представят на форуме экспериментальный образец беспилотного вертолета. Образец оснащен угломерной навигационной аппаратурой для обеспечения полетов, автономной навигацией с различными режимами, которая разработана нашими учеными. Отметим, радиостанция позволяет обеспечивать как многопозиционное, так и однопозиционное определение координат наземных источников радиоизлучений в широком рабочем диапазоне частот даже в сложных природно-географических условиях", — говорится в сообщении.
В СФУ отмечают, что «использование радиостанции возможно в гористой местности и условиях городской застройки». Станция радиоразведки может работать до 5 часов без подзарядки и передавать данные на расстояние до 50 километров с минимальной погрешностью. В случае выхода из любого элемента системы электропитания автоматически включается алгоритм возврата вертолёта в заданную точку посадки.
Форум «Армия-2018» пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Москва) с 21 по 26 августа. Организатором форума является министерство обороны РФ.
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