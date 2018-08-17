На форуме «Армия-2018» покажут беспилотный вертолет

КРАСНОЯРСК , 17 авг — РИА Новости . Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с разработчиками Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (ВВИ, Воронеж) представят на форуме «Армия-2018» беспилотный вертолет, оснащенный радиостанцией, которая способна работать как в горах, так и в городе, сообщает пресс-служба СФУ.

"Ученые…представят на форуме экспериментальный образец беспилотного вертолета. Образец оснащен угломерной навигационной аппаратурой для обеспечения полетов, автономной навигацией с различными режимами, которая разработана нашими учеными. Отметим, радиостанция позволяет обеспечивать как многопозиционное, так и однопозиционное определение координат наземных источников радиоизлучений в широком рабочем диапазоне частот даже в сложных природно-географических условиях", — говорится в сообщении.

В СФУ отмечают, что «использование радиостанции возможно в гористой местности и условиях городской застройки». Станция радиоразведки может работать до 5 часов без подзарядки и передавать данные на расстояние до 50 километров с минимальной погрешностью. В случае выхода из любого элемента системы электропитания автоматически включается алгоритм возврата вертолёта в заданную точку посадки.

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