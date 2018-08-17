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Военный парад в Вашингтоне отложили до 2019 года
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Военный парад в Вашингтоне отложили до 2019 года 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Планировалось, что колонна американской боевой техники пройдет от Белого дома до Капитолийского холма.
Министерство обороны США решило отложить до 2019 года запланированный на ноябрь военный парад, передает Newinform.
Ранее предполагалось провести масштабный военный парад по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны 10 ноября. Власти США планировали выделить на проведение мероприятия 92 миллиона долларов.
— Мы изначально рассчитывали провести это событие 10 ноября, но теперь решили рассмотреть возможности в 2019 году, — отметил представитель Пентагона Роберт Мэннинг.
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