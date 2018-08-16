Минтранс готовит требования к летной годности самолетов

Минтранс готовит требования к нормам летной годности гражданских самолетов взамен авиационных правил МАК . Ведомство намерено разработать приказ, регламентирующий работу воздушных судов взлетной массой от 115 до 5700 кг.

По данным «Интерфакс», нормы коснутся также крупногабаритных самолетов, масса которых превышает 5700 кг.

Росавиации. В 2015 году правительство приняло решение перераспределить функции МАК по сертификации авиатехники в пользу российских ведомств: Минтранса, Минпромторга