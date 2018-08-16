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Минтранс готовит требования к летной годности самолетов
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Минтранс готовит требования к летной годности самолетов 

News.ru 1 час назад
Минтранс готовит требования к нормам летной годности гражданских самолетов взамен авиационных правил МАК. Ведомство намерено разработать приказ, регламентирующий работу воздушных судов взлетной массой от 115 до 5700 кг.
По данным «Интерфакс», нормы коснутся также крупногабаритных самолетов, масса которых превышает 5700 кг.
В 2015 году правительство приняло решение перераспределить функции МАК по сертификации авиатехники в пользу российских ведомств: Минтранса, Минпромторга и Росавиации.
Ранее молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с рейсами в Россию из-за «некоторых ограничений», введенных российскими властями.
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