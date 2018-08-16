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В Казани разрабатывают турбореактивный самолет бизнес-класса
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В Казани разрабатывают турбореактивный самолет бизнес-класса 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Гендиректор ООО «Фирма МВЕН» Виктор Ермоленко в ходе визита президента РТ Рустама Минниханова в компанию рассказал о проектах в части самолетостроения. В том числе, главе региона показали производственные площадки, опытное производство, станочный парк, серийное производство и цех финальной сборки. Компания успешно наладила выпуск самолетов для авиационно-химических работ — МВЕН-2 «Фермер». Для опрыскивания подходит и машина МВ-500 с увеличенной грузоподъемностью (если сравнивать ее с «Фермером»). Кроме того, на выставке «АКТО» был представлен четырехместный самолет «Мурена» казанской компании — о нем «Казанский репортер» рассказывал чуть раньше. В разработке у инженеров новый турбореактивный самолет бизнес-класса Е-020.
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