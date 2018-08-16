В Казани разрабатывают турбореактивный самолет бизнес-класса 

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Новый бомбардировщик Ту-22М3М представлен в Казани. Фоторепортаж

​Новый Ту-22М3М: интеллект, нос с горбинкой и 42 метра красоты

В Татарстане успешно испытали беспилотный конвертоплан с дальностью полета до 100 км