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Они победили ИГИЛ: во Франции проанализировали действия «неосмотрительного» Путина
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Они победили ИГИЛ: во Франции проанализировали действия «неосмотрительного» Путина 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
За три года русским в Сирии удалось то, чего американцы не смогли добиться за 17 лет в Афганистане. К такому выводу пришел автор статьи во французском еженедельнике Valeurs actuelles ("Современные ценности"). В статье, озаглавленной «Эти русские, которые победили ИГИЛ» (запрещена в России), публицист Антуан Колонна приводит ранее неизвестные на Западе факты российского вклада в борьбу против террористов — на Кавказе, и в Сирийской Арабской Республике.
А также напоминает: российские военные были приглашены в Сирию легитимными властями страны. Они приложили немалые усилия, чтобы не допустить там геноцида христиан и остановить распространение терроризма. Вопреки неосмотрительным саркастическим прогнозам о «новом Афганистане» в Сирии, автор отмечает, затягивать с борьбой против ИГИЛ русские не стали. А заодно продемонстрировали военные возможности вооружений из своего арсенала, благодаря чему Индия, и даже член НАТО, такие как Турция приобрели, несмотря на давление Вашингтона, системы ПРО С-400.
"С момента прибытия в Сирию в 2015 году по приглашению легитимного правительства российская армия многократно усилила борьбу против боевиков, чередуя точечные авиаудары, специальные операции и успешные военно-дипломатические действия с одновременным применением подразделений военной полиции, — переводит с французского материал «Эти русские, которые победили ИГИЛ» телеканал «Россия 24». — Большинство западных комментаторов предрекали затягивание операции и саркастически предвещали «новый Афганистан» «неосмотрительному» Владимиру Путину. Спустя три года ничего этого не произошло. Военные успехи в Сирии являются реальностью. Русским также удалось продемонстрировать боевые возможности, используя практически все типы вооружений из своего арсенала. Более того, они смогли убедить Индию и, в особенности, Турцию — члена НАТО, приобрести вопреки давлению Вашингтона системы ПВО ПРО С-400, которые позволяют осуществлять полный контроль воздушного пространства".
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