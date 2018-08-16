На видео попала посадка боевых самолетов на трассу под Хабаровском

Как сообщает РИА Новости, это стало частью учений «Восток-2018». Съемку самолетов, отрабатывавших посадку на шоссе, вели местные зрители, ставшие очевидцами необычного зрелища.

На видеоролике, выложенном на YouTube, демонстрируется, как самолеты, едва не касаясь деревьев, пролетают над людьми и машинами на перекрытой трассе, а затем опускаются на асфальт.

Также сообщается, что в учениях принимали участие истребители Су-35, Су-30СМ и МиГ-31.