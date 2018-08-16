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На видео попала посадка боевых самолетов на трассу под Хабаровском
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На видео попала посадка боевых самолетов на трассу под Хабаровском 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает РИА Новости, это стало частью учений «Восток-2018». Съемку самолетов, отрабатывавших посадку на шоссе, вели местные зрители, ставшие очевидцами необычного зрелища.
На видеоролике, выложенном на YouTube, демонстрируется, как самолеты, едва не касаясь деревьев, пролетают над людьми и машинами на перекрытой трассе, а затем опускаются на асфальт.
Также сообщается, что в учениях принимали участие истребители Су-35, Су-30СМ и МиГ-31.
Чтобы без помех отработать посадку самолетов, была перекрыта автотрасса Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Перекрытым оказался участок с 91-го по 93-й километры.
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