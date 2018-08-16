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Эксперт оценил модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М
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Эксперт оценил модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В Казани прошла церемония выкатки (передача на наземные и летные испытания) первого модернизированного Ту-22М3М.
Воздушно-космические силы получат модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М в 2021 году, сообщил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь. По его словам, со следующего года строевые самолеты начнут поступать на Казанский авиастроительный завод имени С. П. Горбунова для глубокой модернизации.
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Самолет приняли на вооружение в 1989 году. Этот ракетоносец — самый массовый бомбардировщик дальней авиации, всего было выпущено 268 машин. Ту-22М3 участвовали в антитеррористической операции в Сирии.
Во время модернизации на Ту-22М3М установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, значительная часть которого унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолет также оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.
Первый полет нового бомбардировщика состоится до конца сентября.
В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что при модернизации существенно расширился, в том числе арсенал вооружения Ту-22М3М.
"Устанавливается новое бортовое радиоэлектронное оборудование, отвечающее за всю жизнедеятельность самолета — не только в управлении полетом, но и в управлении комплексами вооружений. Прежде всего, это новая крылатая ракета Х-32, новый прицельно-навигационный комплекс СВП-24-22, а также новые комплексы обороны, которые позволяют действовать бомбардировщику в условиях сильного противодействия комплекса ПВО, ПРО и РЭП вероятного противника. При этом Ту-22М3М получил некоторое улучшение своих летно-технических характеристик за счет цифровизации управления самолетом. Если сравнивать его с предыдущими версиями, то арсенал его вооружения расширился. Какие еще будут добавлены комплексы авиационного вооружения — пока остается за кадром. Но есть предположения, что Ту-22М3М будет еще одним носителем гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал»", — сказал Алексей Леонков.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.
Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!
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