Эксперт оценил модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М

Казани прошла церемония выкатки (передача на наземные и летные испытания) первого модернизированного Ту-22М3М.

Воздушно-космические силы получат модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М в 2021 году, сообщил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь . По его словам, со следующего года строевые самолеты начнут поступать на Казанский авиастроительный завод имени С. П. Горбунова для глубокой модернизации.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Самолет приняли на вооружение в 1989 году. Этот ракетоносец — самый массовый бомбардировщик дальней авиации, всего было выпущено 268 машин. Ту-22М3 участвовали в антитеррористической операции в Сирии

Во время модернизации на Ту-22М3М установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, значительная часть которого унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолет также оснастили новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Первый полет нового бомбардировщика состоится до конца сентября.

"Устанавливается новое бортовое радиоэлектронное оборудование, отвечающее за всю жизнедеятельность самолета — не только в управлении полетом, но и в управлении комплексами вооружений. Прежде всего, это новая крылатая ракета Х-32, новый прицельно-навигационный комплекс СВП-24-22, а также новые комплексы обороны, которые позволяют действовать бомбардировщику в условиях сильного противодействия комплекса ПВО, ПРО и РЭП вероятного противника. При этом Ту-22М3М получил некоторое улучшение своих летно-технических характеристик за счет цифровизации управления самолетом. Если сравнивать его с предыдущими версиями, то арсенал его вооружения расширился. Какие еще будут добавлены комплексы авиационного вооружения — пока остается за кадром. Но есть предположения, что Ту-22М3М будет еще одним носителем гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал»", — сказал Алексей Леонков.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!