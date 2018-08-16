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Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке
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Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках учений впервые приземлились на аэродроме Анадырь (Чукотка), сообщили в Минобороны.
«Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактического учения Дальней авиации (ДА). Летный состав отработал беспосадочный перелет с места дислокации, преодолев при этом около 7 тыс. километров», — передает РИА «Новости».
Руководит учениями, в которых задействованы около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78, командующий ДА генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
В марте сообщалось, что экономичность нового двигателя для модернизированного Ту-160 будет увеличена на 10%, что позволит ракетоносцу летать на 1 тыс. километров дальше. СМИ назвали Ту-160 «худшим кошмаром НАТО».
Напомним, 18 мая командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш заявил о планах перелета в Анадырь ракетоносцами Ту-160.
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